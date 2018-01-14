Уилсон забил три гола в трех матчах против "Арсенала"

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Борнмут" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1.

Один из мячей в этом поединке на счету нападающего "вишней" Каллума Уилсона.

Стоит отметить, что форвард забил 3 гола в 3 матчах против "канониров".

"Это фантастическая победа для "Борнмута". Я не знал, что это наша первая победа над "Арсеналом" Премьер-Лиге. Нам нужно было улучшить нашу форму в домашних матчах, и мы это сделали. Очень важные очки для нас, нам надо набирать очки против любых соперников", – приводит слова Уилсона BBC.

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