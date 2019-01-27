"Уимблдон" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии

Теги уимблдонвест хэм юнайтед

"Уимблдон" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Вест Хэм" на выезде проиграл "Уимблдону" со счётом 2:4 и вылетел из турнира. В составе "молотобойцев" голами отличились Лукас Перес и Фелипе Андерсон.

"Уимблдон" – "Вест Хэм" - 4:2

Голы: Аппиа, 34 - 1:0, Уогстафф, 41 - 2:0, Уогстафф, 46 - 3:0, Перес, 57 - 3:1, Фелипе Андерсон, 71 - 3:2, Сиббик, 88 - 4:2.

"Уимблдон": Рэмсдейл, Макдоналд, Томас, Ошиладжа, Найтингейл, Уордсуорт, Уогстафф, Коннолли (Сиббик, 86), Уотсон, Пиннок (Соарес, 65), Аппиа (Джервис, 76).

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Диоп, Масуаку, Нобл, Антонио, Снодграсс, Обианг (Фелипе Андерсон, 46), Диангана (Фредерикс, 46), Эрнандес, Кэрролл (Перес, 46).

Не пропустите: "Эвертон" сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 26 января

Главные новости дня: 26 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов