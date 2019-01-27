"Уимблдон" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Вест Хэм" на выезде проиграл "Уимблдону" со счётом 2:4 и вылетел из турнира. В составе "молотобойцев" голами отличились Лукас Перес и Фелипе Андерсон.
"Уимблдон" – "Вест Хэм" - 4:2
Голы: Аппиа, 34 - 1:0, Уогстафф, 41 - 2:0, Уогстафф, 46 - 3:0, Перес, 57 - 3:1, Фелипе Андерсон, 71 - 3:2, Сиббик, 88 - 4:2.
"Уимблдон": Рэмсдейл, Макдоналд, Томас, Ошиладжа, Найтингейл, Уордсуорт, Уогстафф, Коннолли (Сиббик, 86), Уотсон, Пиннок (Соарес, 65), Аппиа (Джервис, 76).
"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Диоп, Масуаку, Нобл, Антонио, Снодграсс, Обианг (Фелипе Андерсон, 46), Диангана (Фредерикс, 46), Эрнандес, Кэрролл (Перес, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11