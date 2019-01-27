"Уимблдон" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Вест Хэм" на выезде проиграл "Уимблдону" со счётом 2:4 и вылетел из турнира. В составе "молотобойцев" голами отличились Лукас Перес и Фелипе Андерсон.

"Уимблдон" – "Вест Хэм" - 4:2

Голы: Аппиа, 34 - 1:0, Уогстафф, 41 - 2:0, Уогстафф, 46 - 3:0, Перес, 57 - 3:1, Фелипе Андерсон, 71 - 3:2, Сиббик, 88 - 4:2.

"Уимблдон": Рэмсдейл, Макдоналд, Томас, Ошиладжа, Найтингейл, Уордсуорт, Уогстафф, Коннолли (Сиббик, 86), Уотсон, Пиннок (Соарес, 65), Аппиа (Джервис, 76).

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Диоп, Масуаку, Нобл, Антонио, Снодграсс, Обианг (Фелипе Андерсон, 46), Диангана (Фредерикс, 46), Эрнандес, Кэрролл (Перес, 46).

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