Уинкс поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

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Уинкс поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс высказался в преддверии матча 18-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - хорошая команда. Они демонстрируют свой высокий уровень. Но то же самое касается и нас. В прошлом сезоне мы съездили туда, хорошо сыграли и добились классной ничьей. Мы уверены в своих силах. Думаем, что можем поехать в Манчестер и соответствовать уровню соперника. Наш стиль игры будет зависеть от тренера. Но я полагаю, что мы отнесёмся к матчу в том же ключе, в каком делаем это каждый раз. Будет позитивный настрой, постараемся владеть мячом больше, чем "Манчестер Сити", и переиграть их. Нет смысла выходить на матч, не думая, что твоя команда победит. Нам нравится думать, что "Тоттенхэм" - одна из топовых команд Премьер-лиги. Мы должны поехать в Манчестер и постараться доказать это" - приводит слова Уинкса Yahoo.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится в субботу в 20:30 по московскому времени.

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3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
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