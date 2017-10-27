Уинкс: "Я хотел бы, чтобы мой стиль игры напоминал стиль Модрича"

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Уинкс: "Я хотел бы, чтобы мой стиль игры напоминал стиль Модрича"

Хавбек "Тоттенхэма" Харри Уинкс лестно отозвался о полузащитнике "Реала" Луке Модриче.

"Лука Модрич был одним из моих кумиров. Я видел, как он тренировался, когда я играл за детские команды "Тоттенхэма", но сам ни разу не тренировался вместе с ним. У меня не было такого шанса. А когда мы играли с "Реалом", то стоять рядом с ним в туннеле - это казалось чем-то нереальным.

Я хотел бы, чтобы мой стиль игры напоминал стиль его футбола. Мы не самые высокие футболисты, поэтому хочу у него кое-что перенять. Он и за пределами поля приятный человек, каждый, кто играл вместе с ним, говорит это" - приводит слова Уинкса Sky Sports.

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