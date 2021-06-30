Украина одержала фантастическую победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

На 27-й минуте счет открыл Александр Зинченко, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Эмиль Форсберг. Победу украинцам принес Артем Довбик, который забил гол на 120-й минуте.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией.

Швеция – Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Зинченко, 27 - 0:1, Форсберг, 43 - 1:1, Довбик, 120 - 1:2

Швеция: Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).

Удаление: Даниэльссон (99).

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