Украина одержала фантастическую победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

2 Теги украинашвеция

Украина одержала фантастическую победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

На 27-й минуте счет открыл Александр Зинченко, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Эмиль Форсберг. Победу украинцам принес Артем Довбик, который забил гол на 120-й минуте.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией.

Швеция – Украина - 1:2 (1:1)
Голы: Зинченко, 27 - 0:1, Форсберг, 43 - 1:1, Довбик, 120 - 1:2

Швеция: Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук (Безус, 118), Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).

Удаление: Даниэльссон (99).

Не пропустите: Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,Фросберг - лючий игорёк матча...)))

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,Фросберг - лючий игорёк матча...)))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов