Украина - Чехия: где и когда смотреть решающий матч Лиги Наций

Во вторник, 16 октября, сборная Украины дома проэкзаменует Чехию в рамках третьего тура Лиги Наций.

Команде Андрея Шевченко достаточно добыть ничью в этом матче, чтобы выиграть группу B1.

Игра состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 21:45 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут следующие телеканалы: российские "Матч! Футбол 1" и "НТВ+ Спорт Онлайн", украинский "Футбол 1", немецкий DAZN, британский Sky Sports Red Button и чешский ČT Sport.

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