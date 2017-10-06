Украина дожимает Косово и сохраняет шансы на завоевание путевки на Мундиаль

В рамках программы второго игрового дня девятого тура отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 сборная Косово принимала команду Украины. Поединок проходил на лояльной к косоварам, но все же нейтральной стороне – на местном стадионе в албанском городе Шкодере. Подопечные Андрея Шевченко приехали только с одной мыслью в голове – побеждать. Дело в том, что в группе "I" за два тура до конца отбора сложилась такая ситуация, в которой сразу четыре коллектива претендуют на прямой выход на Мундиаль.

"Желто-синяя" дружина перед вылетом в Албанию имела 14 очков в своем активе, отставая от Исландии и Хорватии всего на два пункта, а Турция располагалась выше лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Косово – безнадежный аутсайдер. Новоиспеченная сборная за восемь туров набрала всего один балл, в первом же матче расписав мировую с финнами. Несмотря на то, что украинцам через три дня предстоит сыграть матч с хорватами в Киеве наставник "казаков" выставил максимально боевой стартовый состав. Было известно о проблеме с правым защитником, поэтому пришлось прибегнуть к помощи Александра Караваева, ну а на острие тренерский штаб предпочел выпустить Артема Кравца. Натурализованный украинец Марлос остался наблюдать за игрой со скамейки запасных.

Перед игрой на протяжении всего дня шел ливень, и даже появилась информация о том, что матч мог быть перенесен, но матушка-природа помиловала болельщиков, поэтому состязание состоялось. Встреча началась в довольно спокойном темпе. Гости прогнозируемо завладели инициативой, хотя первый по-настоящему опасный момент удалось создать лишь на 17-й минуте. Гармаш не успел вовремя сориентироваться в простой ситуации после неумышленной скидки от кого-то из защитников косоваров. А уже через четыре минуты просто обязаны были открывать счет украинцы: Коноплянка в своем стиле сместился в центр и пробил по воротам, но попал в штангу, на добивании Кравец не попал в пустые ворота.

Во второй половине первого тайма остроты поубавилось, но "желто-синие" по-прежнему больше времени проводили на половине поля соперника. Ситуация вынуждала Шевченко уже в перерыве выпускать Марлоса, убирая с поля Кравца. В Шкодере вновь пустился ливень, и стало очень непросто передвигаться по полю футболистам. На 60-й минуте немного выдохнули с облегчением украинские болельщики, потому как их любимцы отрыли счет. Коноплянка подал в штрафную, а защитник хозяев Пакарада срезал мяч в собственные ворота.

В самой концовке окончательную точку в матче поставил Андрей Ярмоленко, от всей души приложившись по мячу, с пары метров пробив под перекладину. Таким образом, украинцы добывают важнейшую победу над косоварами и теперь вовсю настраиваются на решающую стычку с хорватами в Киеве.

Косово – Украина – 0:2

Голы: Пакарада, 60 (автогол) – 0:1, Ярмоленко, 87 – 0:2

Косово: Уйкани, Войвода, Ррахмани, Яшаница, Пакарада, Мусолли (Кастрати, 83), Крюезю (Рашани, 56), Рашица, Халими, Целина, Мурики (Нухиу, 70)

Украина: Пятов, Караваев, Ордец, Хачериди, Матвиенко, Сидорчук, Ротань (Степаненко, 62), Гармаш, Коноплянка (Буяльский, 88), Ярмоленко, Кравец (Марлос, 46)

Богдан Архипенко

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