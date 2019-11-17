Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

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Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Сербии и Украины сыграли вничью со счетом 2:2. Сербы дважды выходили вперед благодаря голам Тадича и Митровича, но украинцы оба раза отыгрались, отличились Яремчук и Беседин. Стоит отметить, что второй гол Украина забила в компенсированное время.

Благодаря ничьей Украина обеспечила себе место в первой корзине при жеребьевке финального турнира Евро-2020. Сербия заняла третье место в группе. 

Сербия – Украина - 2:2 (1:1)
Голы: Тадич, 9 (с пенальти), Яремчук, 32 - 1:1, Митрович, 56 - 2:1, Беседин, 90+3 - 2:2

Сербия: Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович.

Украина: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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