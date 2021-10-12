Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер УЕФА

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.

Украина по-прежнему занимает второе место в группе, опережая Финляндию всего на одно очко, при этом сыграв на один матч больше.

Украина - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 - 1:0, Ахмедходжич, 77 - 1:1

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Степаненко, Цыганков (Булеца, 83), Шапаренко (Сидорчук, 72), Матвиенко, Яремчук (Сикан, 72).

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Колашинац (Ковачевич, 90), Хаджиахметович, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).

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