Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в квалификации к чемпионату мира

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

В рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года сборная Украины на выезде сыграла вничью со сборной Казахстана.

Казахстан - Украина - 2:2

Голы: Яремчук, 0:1 – 2, Валиуллин, 1:1 – 74, Сикан, 1:2 – 90, Валиуллин, 2:2 – 90.

Казахстан – Покатилов, Марочкин, Быстров, Малый, Логвиненко, Куат (Вороговский, 84), Валиуллин, Тагыберген (Оразов, 90), Васильев (Жуков, 90), Нургалиев (Зайнутдинов, 61), Шушеначев (Аймбетов, 60).

Украина – Пятов, Соболь (Сикан, 82), Матвиенко, Караваев, Зинченко, Буяльский (Малиновский, 59), Ярмоленко, Забарный, Сидорчук (Шапаренко, 75), Миколенко, Яремчук (Цыганков, 59).

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