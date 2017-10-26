Украина не сыграет товарищеский матч с Аргентиной из-за высоких финансовых запросов соперника

Сборная Украины не сыграет товарищеский матч против команды Аргентины из-за высоких финансовых запросов соперника.

Как информирует FootballHub, за контрольный поединок, который должен был состояться в ноябре этого года, "бело-голубые" запросили порядка одного миллиона евро. Такие требования не устроили украинскую сторону, из-за чего договориться о проведении матча не удалось. При этом не исключается вариант, при котором Украина и Аргентина сыграют товарищескую встречу уже весной 2018-го года.

Напомним, стала известна стоимость билетов на матч Россия - Аргентина. | soccernews.ru