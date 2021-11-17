Украина обыграла Боснию и сыграет в стыках отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины на выезде обыграла команду Боснии со счетом 2:0.

Победу украинцам принесли голы Александра Зинченко и Артема Довбика.

Украина, набрав 12 очков, заняла второе место в турнирной таблице группы D и продолжит борьбу за выход на мундиаль в стыковых матчах. Босния с 7 очками заняла 4 место.

Босния и Герцеговина – Украина - 0:2 (0:0)

Голы: Зинченко, 58 - 0:1, Довбик, 79 - 0:2

Босния: Василь, Ахмедходжич, Ковачевич, Хаджикадунич, Сушич, Стеванович, Хаджиахметович (Налич, 71), Прцич (Крунич, 64), Гояк (Цимирот, 64), Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).

Украина: Бущан, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Малиновский (Сидорчук, 81), Зинченко, Цыганков (Зубков, 75), Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75).

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