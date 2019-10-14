Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

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Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Португалию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

В составе победителей голами отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. У португальцев единственный гол забил нападающий Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Этот гол для 32-летнего игрока стал 700-м в карьере.

Украина - Португалия - 2:1 (2:0)

Голы: Яремчук, 6 - 1:0, Ярмоленко, 22 - 2:0, Роналду, 67 (пенальти) - 2:1

Украина: Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью (Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.

Сборная Украины с 19 баллами возглавила группу B и досрочно вышла на Евро-2020.  У Португалии 11 очков и 2 позиция.

А еще: Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду останется в клубе и в этом, и в следующем сезоне"| http://soccernews.ru
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