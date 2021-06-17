Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Фото: фан-инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен
Во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
Чемпионат Европы | Группа С
Голы: 1:0 – 29 Ярмоленко, 2:0 – 34 Яремчук, 2:1 – 57 Алиоски.
Украина – Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).
Северная Македония – Димитриевски, Велкоски (Тричковски, 85), Муслиу, Ристовски, Алиоски, Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Спировски (Чурлинов, 46), Элмаз, Пандев.
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