Украина одержала победу над Литвой, Португалия обыграла Люксембург
В отборочном раунде Евро-2020 сборные Украины и Португалии одержали победы в своих матчах.
Теперь турнирная ситуация в группе В выглядит следующим образом: Украина (16 очков), Португалия (11), Сербия (7), Люксембург (4), Литва (1).
Отметим, что португальцы и сербы сыграли на один матч меньше.
Португалия - Люксембург 3:0
Голы: Бернарду Силва, 16 - 1:0, Роналду, 65 - 2:0, Гедеш, 89 - 3:0
Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Бернарду Силва (Гедеш, 77), Моутинью, Жоау Феликс, Роналду.
Люксембург: Морис, Шано, Карлсон, Янс, Жерсон, Тилль, Тилль, Родригеш, Баррейро, Бонерт (Синани, 46), Тюрпель (да Мота, 59).
Украина - Литва 2:0
Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Малиновский, 58 - 2:0
Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес.
Литва: Черняускас, Гирдвайнис, Климавичюс, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Миколюнас, Вербицкас, Воробьев, Жулпа, Лаукжямис (Матулявичюс, 77), Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 73).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3