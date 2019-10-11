Украина одержала победу над Литвой, Португалия обыграла Люксембург

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Украина одержала победу над Литвой, Португалия обыграла Люксембург

В отборочном раунде Евро-2020 сборные Украины и Португалии одержали победы в своих матчах.

Теперь турнирная ситуация в группе В выглядит следующим образом: Украина (16 очков), Португалия (11), Сербия (7), Люксембург (4), Литва (1).

Отметим, что португальцы и сербы сыграли на один матч меньше.

Португалия - Люксембург 3:0

Голы: Бернарду Силва, 16 - 1:0, Роналду, 65 - 2:0, Гедеш, 89 - 3:0

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Бернарду Силва (Гедеш, 77), Моутинью, Жоау Феликс, Роналду.

Люксембург: Морис, Шано, Карлсон, Янс, Жерсон, Тилль, Тилль, Родригеш, Баррейро, Бонерт (Синани, 46), Тюрпель (да Мота, 59).           


Украина - Литва 2:0

Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Малиновский, 58 - 2:0

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес.

Литва: Черняускас, Гирдвайнис, Климавичюс, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Миколюнас, Вербицкас, Воробьев, Жулпа, Лаукжямис (Матулявичюс, 77), Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 73).

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