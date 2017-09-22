Украина определилась с заявкой на матчи квалификации ЧМ-2018

Стала известна заявка сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Максим Коваль ("Динамо"), Андрей Лунин ("Заря").

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все - "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Славия"), Николай Матвиенко ("Ворскла"), Александр Кучер ("Кайсериспор").

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Дортмунд), Руслан Ротань ("Славия"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Руслан Малиновский ("Генк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Нападающий: Артем Кравец ("Динамо")

Футболисты, которых могут вызвать к началу сборов: Николай Морозюк, Артем Беседин, (оба - "Динамо"), Игорь Пердута ("Ворскла").

Напомним, что Украине предстоит сыграть с Косово и Хорватией.

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