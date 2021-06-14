Украина повторила антирекорд чемпионатов Европы

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Украина повторила антирекорд чемпионатов Европы

Фото: сайт украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Сборная Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 проиграла Нидерландам со счетом 2:3. Таким образом, украинцы повторили антирекорд чемпионатов Европы по числу поражений подряд.

Украина проиграла шестой матч кряду, начиная с Евро-2012. На том чемпионате Европы украинцы стартовали с победы над Швецией (2:1), а затем потерпели поражения в матчах с Францией (0:2) и Англией (0:1). Спустя четыре года Украина проиграла все три матча на Евро-2020 - с Германией (0:2), Северной Ирландией (0:2) и Польшей (0:1).

На Евро-2020 Украине еще предстоит сыграть с Австрией и Северной Македонией.

Такая же серия поражений была у сборной Югославии с 1968 по 1984 годы.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!"Чертовы москали" и здесь помешали украинским "незалежным" хлопцам ... Мда ... Если бы за древних укров играл бы не менее древний инопланетянин по имени Лео , боюсь представить какой разгромный счёт в пользу Нидерландов был бы по вине эгоиста ... P.S.: Вейналдум - красава, впрочем как и всегда.Хе-хе...З.Ы.: Лесновски,я знаю ты болел за Голландцев ... Матч тебе понравился и мне тоже ... Хе-хе ... (Мнение автора комментария может не совпадать(и не должно!) с мнением редакции) ... Е-е-е-е-е-е-е О-хо-ох-ох-охо-хо-ох

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