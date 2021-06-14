Украина повторила антирекорд чемпионатов Европы
Фото: сайт украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
Сборная Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 проиграла Нидерландам со счетом 2:3. Таким образом, украинцы повторили антирекорд чемпионатов Европы по числу поражений подряд.
Украина проиграла шестой матч кряду, начиная с Евро-2012. На том чемпионате Европы украинцы стартовали с победы над Швецией (2:1), а затем потерпели поражения в матчах с Францией (0:2) и Англией (0:1). Спустя четыре года Украина проиграла все три матча на Евро-2020 - с Германией (0:2), Северной Ирландией (0:2) и Польшей (0:1).
На Евро-2020 Украине еще предстоит сыграть с Австрией и Северной Македонией.
Такая же серия поражений была у сборной Югославии с 1968 по 1984 годы.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1