Украина повторила антирекорд чемпионатов Европы

Фото: сайт украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Сборная Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 проиграла Нидерландам со счетом 2:3. Таким образом, украинцы повторили антирекорд чемпионатов Европы по числу поражений подряд.

Украина проиграла шестой матч кряду, начиная с Евро-2012. На том чемпионате Европы украинцы стартовали с победы над Швецией (2:1), а затем потерпели поражения в матчах с Францией (0:2) и Англией (0:1). Спустя четыре года Украина проиграла все три матча на Евро-2020 - с Германией (0:2), Северной Ирландией (0:2) и Польшей (0:1).

На Евро-2020 Украине еще предстоит сыграть с Австрией и Северной Македонией.

Такая же серия поражений была у сборной Югославии с 1968 по 1984 годы.

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