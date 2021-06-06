Украина представила форму для Евро-2020

1 Теги украина

Украина представила форму для Евро-2020Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Глава УАФ Андрей Павелко представил новую форму сборной Украины, в которой она сыграет на чемпионате Европы.

У украинской команды будет три комплекта формы – желтый, синий и белый.

Особенность всех трех комплектов в том, что на переднюю часть нанесены конкурс границ страны.

Напомним, что Украина сыграет на Евро в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. 

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нанесение этих границ на футболки сборной — еще один способ заявить свою позицию. Потому что, если они перестанут это делать, через три месяца все забудут, что Украина вообще существует. На повестке дня в мире существует много других вопросов. Киевские власти используют любой момент, чтобы лишний раз о себе напомнить. Не надо на это вообще обращать внимание

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