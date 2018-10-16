Украина принимает Чехию: анонс и прогноз матча Лиги Наций
Украина – Чехия
Стадион: "Металлист" (Харьков, Украина)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)
После того как несколько дней назад Чехия обыграла на выезде Словакию, поединок на "Металлисте" в Харькове приобретает ключевой характер. С одной стороны – в этом поединке может досрочно решиться судьба первого места в группе, с другой – интрига может закрутиться до драматизма.
Чтобы рассчитывать на победу в трио чехам необходимо только выигрывать. Ничья сыграет на руку украинцам. Чуть более месяца эти соперники встречались между собой на поле "Народной команды". Тогда гости сумели дожать чехов в компенсированное время. Победным голом отметился полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Буквально следом чехи разгромно проиграли товарищеский матч команде России. В футбольной федерации Чехии выводы сделали моментально. На тренерском мостике сборной произошли кардинальные изменения, и к поединку со словаками чехов готовил уже Ярослав Шилгавы. Как видим, дебют ему удался. Благодаря голам Крменчика и Шика чехи взяли верх со счетом 2:1.
В сборной Украины все стабильно. После проваленного отбора к ЧМ-2018 Андрей Шевченко, похоже, смог найти нужное сочетание игроков для сборной. Команда не проигрывает уже 8 матчей, 6 из которых были выиграны. Прекрасно начали свой путь "желто-голубые" и в Лиге Наций. Две победы над Чехией (2:1) и Словакией (1:0) позволяют украинцам с уверенностью смотреть на дальнейшие перспективы в группе.
В минувшую среду сборная Украины проводила в гостях товарищеский матч с Италией и добилась ничейного результата 1:1. Единственный гол в ее составе забил Руслан Малиновский. А сама игра оставила приятное впечатление. Так это притом, что в составе украинцев отсутствовал форвард "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. В Харькове он однозначно усилит игру команды. Украина сыграет сильнейшим на данный момент составом.
А вот у чехов серьезные кадровые проблемы перед этим матчем. Скорее всего, не сыграет один из ключевых защитников Павел Кадержабек. Травмированы капитан команды Йозеф Гушбауэр и Боржек Дочкал. Дисквалификацию отбывает Томаш Соучек.
Интересные факты противостояния Украины и Чехии:
Чехия и Украина сыграли три очных встречи. Сентябрьская победа украинцев (2:1) стала первой в этом противостоянии. Товарищеские поединки между этими сборными завершились ничьей (0:0) и победой чехов (4:0).
Сборная Украины не проигрывает в 8 последних встречах, одержав 5 побед при 3 ничьих
Сборная Чехии выиграла 4 из 6 последних выездных матчей
В десяти последних официальных матчах Украина ни разу не играла вничью (7 побед и 3 поражения)
Ориентировочные составы на игру:
Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Яремчук.
Чехия: Вацлик – Новак, Челустка, Брабец, Селасси, Павелка, Выдра, Янкто, Змргал, Шик, Крменчик.
Прогноз на матч Украина – Чехия:
Сборная Чехии достаточно неплохо чувствует себя в гостях. Да и выездная победа над Словакией несколько дней назад тоже говорит о многом. И все же в этом поединке Украина должна иметь преимущество. Команда Андрея Шевченко стабильна, демонстрирует сейчас отличную игру и при своих болельщиках обязана играть на победу. Не будем забывать, что в случае победы "желто-голубые" досрочно займут первое место в группе. Так почему бы не решить все уже в Харькове?
Букмекеры больше верят в хозяев поля, предлагая на победу украинцев ставку со средним коэффициентом 1.75 баллов, в то время как на успех чехов ставка принимается на уровне 5.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Франция – Германия: анонс и прогноз матча третьего тура Лиги Наций
опрос
Лента новостей
-
Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода
-
Главные новости дня: 18 января
-
Форварда "Андерлехта" зовут в Россию
-
"Хетафе" - "Алавес" - 4:0 (обзор)
-
Балотелли близок к переходу в новый клуб
-
"Монако" работает над пятым зимним трансфером
-
"Хетафе" разгромил "Алавес" и практически догнал его по очкам
-
"Лилль" минимально обыграл "Амьен"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги
-
Де Йонг сделал выбор между "Барселоной" и ПСЖ
-
Гари Кэйхилл определился с новым клубом
-
Кейлор Навас пропустит игру против "Севильи", Куртуа под вопросом
-
Футболист "Барселоны" довел болельщика до слез
-
"Наполи" определил кандидата на усиление атаки
-
Агент Икарди сделала важное заявление о будущем игрока
-
"Атлетико" близок к покупке нового защитника
-
IFAB может изменить правила при игре рукой
-
Глушакову предъявили новое обвинение
-
Солари мощно высказался о Бензема
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового контракта с одним из лидеров клуба
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4