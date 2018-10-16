Украина принимает Чехию: анонс и прогноз матча Лиги Наций

Украина – Чехия

Стадион: "Металлист" (Харьков, Украина)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)

После того как несколько дней назад Чехия обыграла на выезде Словакию, поединок на "Металлисте" в Харькове приобретает ключевой характер. С одной стороны – в этом поединке может досрочно решиться судьба первого места в группе, с другой – интрига может закрутиться до драматизма.

Чтобы рассчитывать на победу в трио чехам необходимо только выигрывать. Ничья сыграет на руку украинцам. Чуть более месяца эти соперники встречались между собой на поле "Народной команды". Тогда гости сумели дожать чехов в компенсированное время. Победным голом отметился полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Буквально следом чехи разгромно проиграли товарищеский матч команде России. В футбольной федерации Чехии выводы сделали моментально. На тренерском мостике сборной произошли кардинальные изменения, и к поединку со словаками чехов готовил уже Ярослав Шилгавы. Как видим, дебют ему удался. Благодаря голам Крменчика и Шика чехи взяли верх со счетом 2:1.

В сборной Украины все стабильно. После проваленного отбора к ЧМ-2018 Андрей Шевченко, похоже, смог найти нужное сочетание игроков для сборной. Команда не проигрывает уже 8 матчей, 6 из которых были выиграны. Прекрасно начали свой путь "желто-голубые" и в Лиге Наций. Две победы над Чехией (2:1) и Словакией (1:0) позволяют украинцам с уверенностью смотреть на дальнейшие перспективы в группе.

В минувшую среду сборная Украины проводила в гостях товарищеский матч с Италией и добилась ничейного результата 1:1. Единственный гол в ее составе забил Руслан Малиновский. А сама игра оставила приятное впечатление. Так это притом, что в составе украинцев отсутствовал форвард "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. В Харькове он однозначно усилит игру команды. Украина сыграет сильнейшим на данный момент составом.

А вот у чехов серьезные кадровые проблемы перед этим матчем. Скорее всего, не сыграет один из ключевых защитников Павел Кадержабек. Травмированы капитан команды Йозеф Гушбауэр и Боржек Дочкал. Дисквалификацию отбывает Томаш Соучек.

Интересные факты противостояния Украины и Чехии:

Чехия и Украина сыграли три очных встречи. Сентябрьская победа украинцев (2:1) стала первой в этом противостоянии. Товарищеские поединки между этими сборными завершились ничьей (0:0) и победой чехов (4:0).

Сборная Украины не проигрывает в 8 последних встречах, одержав 5 побед при 3 ничьих

Сборная Чехии выиграла 4 из 6 последних выездных матчей

В десяти последних официальных матчах Украина ни разу не играла вничью (7 побед и 3 поражения)

Ориентировочные составы на игру:

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Яремчук.

Чехия: Вацлик – Новак, Челустка, Брабец, Селасси, Павелка, Выдра, Янкто, Змргал, Шик, Крменчик.

Прогноз на матч Украина – Чехия:

Сборная Чехии достаточно неплохо чувствует себя в гостях. Да и выездная победа над Словакией несколько дней назад тоже говорит о многом. И все же в этом поединке Украина должна иметь преимущество. Команда Андрея Шевченко стабильна, демонстрирует сейчас отличную игру и при своих болельщиках обязана играть на победу. Не будем забывать, что в случае победы "желто-голубые" досрочно займут первое место в группе. Так почему бы не решить все уже в Харькове?

Букмекеры больше верят в хозяев поля, предлагая на победу украинцев ставку со средним коэффициентом 1.75 баллов, в то время как на успех чехов ставка принимается на уровне 5.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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