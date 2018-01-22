Украина призывает к бойкоту ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что они призывают мир к бойкоту ЧМ-2018.

"Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с различными организациями болельщиков относительно того, каким образом они могут поднимать различные политические вопросы: бойкотируя этот чемпионат, четко выражая свою позицию во время пребывания в России" - приводят слова Климкина украинские СМИ.

Напомним, что сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2018, который состоится в России.

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