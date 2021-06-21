Украина проиграла Австрии в матче Евро-2020

2 Теги украинаавстрия

Украина проиграла Австрии в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Украина проиграла Австрии со счетом 0:1. Единственный гол в первом тайме забил Кристоф Баумгартнер.

Австрия, набрав шесть очков, заняла второе место в группе В и вышла в плей-офф. Украина с тремя очками финишировала на третьей позиции и теперь судьба команды будет зависеть от результатов матчей в других группах.

Украина – Австрия - 0:1 (0:1)
Гол: Баумгартнер, 21 - 0:1

Украина: Бущан, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Забарный, Зинченко, Шапаренко (Марлос, 68), Малиновский (Цыганков, 46), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Австрия: Бахманн, Хинтереггер, Драгович, Алаба, Лайнер, Забитцер, Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Баумгартнер (Шопф, 33), Гриллич, Арнаутович.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Превосходная игра Австрии.Тотальное доминирование и заслуженная победа на классе.Украинцы на её фоне выглядили дворовой командой.Без обид.

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t8snkaqczcco

Народ теперь можно не платить за парковку и попадать бесплатно туда, где нужно платить или туда, где въезд априори простым смертным запрещен. Вы экономите деньги, времмя и нервы. вот ---- https://s4.lv/unigate

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