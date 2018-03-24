Украина – Саудовская Аравия - 1:1, Венгрия - Казахстан - 2:3 (обзоры)

Теги украинасаудовская аравиявенгрияказахстан

Украина – Саудовская Аравия - 1:1, Венгрия - Казахстан - 2:3 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Украина – Саудовская Аравия - 1:1 

Венгрия - Казахстан - 2:3

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4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
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