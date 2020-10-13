Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

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Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Украины на своем поле обыграла команду Испании со счетом 1:0. Единственный гол забил Виктор Цыганков.

Несмотря на поражение, Испания осталась на первом месте в турнирной таблице 4-й группы Лиги А. Украина по-прежнему занимает третью позицию.

Украина – Испания - 1:0 (0:0)
Гол: Цыганков, 76 - 1:0

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь, Шапаренко, Макаренко, Ярмоленко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Цыганков, 65), Яремчук.

Испания: Де Хеа, Регилон, Рамос, Пау Торрес, Навас, Родри, Мерино (Себальос, 46), Фати (Ферран Торрес, 58), Каналес (Ольмо, 73), Траоре, Родриго (Ойарсабаль, 58).

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