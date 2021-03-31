Украина сыграла вничью с Казахстаном, Франция одолела Боснию и Герцеговину

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Украина сыграла вничью с Казахстаном, Франция одолела Боснию и ГерцеговинуФото: YouTube

В рамках 3-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном, а Франция переиграла Боснию и Герцеговину.

Группа D

Украина - Казахстан 1:1

Голы: Яремчук, 20 - 1:0, Мужиков, 59 - 1:1

Украина: Трубин, Караваев (Тымчик, 87), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновский, Шапаренко (Довбик, 81), Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан: Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46), Нургалиев (Тунгышбаев, 87), Тагыберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговский, 46), Мужиков, Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60).  


Босния и Герцеговина - Франция 0:1

Гол: Гризманн, 60 - 0:1

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович (Стеванович, 77), Колашинац, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Цимирот, Хаджиахметович, Крунич, Пьянич, Саничанин, Джеко.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Люка Эрнандес, Кимпембе, Лемар, Погба, Рабьо, Коман (Жиру, 59), Гризманн, Мбаппе.

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