Украина сыграла вничью с Казахстаном, Франция одолела Боснию и Герцеговину
Фото: YouTube
В рамках 3-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном, а Франция переиграла Боснию и Герцеговину.
Группа D
Украина - Казахстан 1:1
Голы: Яремчук, 20 - 1:0, Мужиков, 59 - 1:1
Украина: Трубин, Караваев (Тымчик, 87), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновский, Шапаренко (Довбик, 81), Яремчук, Мораес (Зубков, 67).
Казахстан: Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46), Нургалиев (Тунгышбаев, 87), Тагыберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговский, 46), Мужиков, Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60).
Босния и Герцеговина - Франция 0:1
Гол: Гризманн, 60 - 0:1
Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович (Стеванович, 77), Колашинац, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Цимирот, Хаджиахметович, Крунич, Пьянич, Саничанин, Джеко.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Люка Эрнандес, Кимпембе, Лемар, Погба, Рабьо, Коман (Жиру, 59), Гризманн, Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3