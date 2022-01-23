Украина уничтожила Сербию в матче Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм ассоциации футзала Украины/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе А сборная Украины разгромила национальную команду Сербии со счетом 6:1.

Победу украинцам принесли дубль Михаила Зварыча, голы Даниила Абакшина, Игоря Чернявского и Игоря Корсуна, а также автогол Кристияна Васича. В составе сербов отличился Драган Томич.

Украина, набрав три очка, вышла на первое место в группе. Сербия с нулем очков занимает последнее, четвертое место.

Сербия - Украина - 1:6 (0:4)

Голы: Зварыч, 2 - 0:1, Васич, 6 (автогол) - 0:2, Абакшин, 15 - 0:3, Чернявский, 20 - 0:4, Зварыч, 34 - 0:5, Корсун, 39 - 0:6, Томич, 39 - 1:6.

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