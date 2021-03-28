Украина упустила победу над Финляндией в отборе ЧМ-2022

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Украина упустила победу над Финляндией в отборе ЧМ-2022

Фото: фэйсбук сборной Украины/Автор неизвестен

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины на своем поле не смогла обыграть команду Финляндии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. 

В концовке счет открыл Мораес, но финны успели отыграться благодаря голу Теему Пукки.

Украина – Финляндия - 1:1 (0:0)
Голы: Мораес, 80 - 1:0, Пукки, 89 (с пенальти)

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваев, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия: Йоронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пукки.

Удаление: Миколенко (88).

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