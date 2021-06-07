Украина в большинстве разгромила Кипр в товарищеском матче

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

В товарищеском матче сборная Украины победила команду Кипра (4:0).

Напомним, что на Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Киприоты в финальную часть турнира не пробились.

Украина – Кипр 4:0 (2:0, 2:0)



Голы: 1:0 – 37, пенальти Ярмоленко, 2:0 – 45, пенальти Зинченко, 3:0 – 59 Яремчук, 4:0 – 65 Ярмоленко.

Украина – Пятов, Забарный, Матвиенко (Караваев, 61), Кривцов, Соболь, Макаренко (Степаненко, 46), Зинченко, Зубков (Марлос, 46), Малиновский (Судаков, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Беседин, 67).

Кипр – Панаги, Сотириу, Каро, Иоанну, Авраам (Кусулос, 46), Кирьяку (Захариу, 69), Питтас (Лоизу, 85), Артиматас (Гогич, 78), Папулис (Кастанос, 61), Элиа (Христофи, 46), Панайоту.

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