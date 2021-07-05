Украина внесла Губерниева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности

Фото инстаграм Дмитрия Губерниева

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев рассказал о попадании в санкционный список Украины.

Киев внёс журналиста в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

"И смех и грех. Все знают, как я поддерживаю украинский спорт: биатлон, лыжи, плавание, греблю и футбол. Я действительно считал, что украинская команда может дойти до финала, и отдавал должное команде Шевченко. Если посмотрите, то я называл Андрея учеником Лобановского и восхищался ребятами.

Видимо, министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение министерства украинского бескультурья! Мне за них стыдно! Если я представляю угрозу национальной безопасности, поддерживая украинский спорт, то мне очень жалко этих людей", - прокомментировал Губерниев.

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