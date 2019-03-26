Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией
Представляем результаты 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.
Группа А
Косово - Болгария 1:1
Голы: Божиков, 39 - 0:1, Зенели, 61 - 1:1
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Крюэзю, Шаля (Жегрова, 59), Кололи (Пакярада, 78), Зенели, Рашица, Целина (Халими, 58), Мурики.
Болгария: Михайлов, Попов, Божиков, Недялков, Малинов (Минчев, 76), Славчев, Неделев, Попов, Костадинов (Антов, 80), Бодуров, Делев (Занев, 68).
Группа В
Португалия - Сербия 1:1
Голы: Тадич (пен), 7 - 0:1, Данилу Перейра, 42 - 1:1
Португалия: Руй Патрисиу, Геррейру, Жоау Канселу, Пепе, Диаш, Вильям Карвалью, Данилу Перейра, Бернарду Силва, Рафа Силва (Гедеш, 84), Роналду (Пицци, 31), Диего Соуза (Андре Силва, 58).
Сербия: Дмитрович, Спайич, Рукавина, Младенович, Миленкович, Максимович, Гачинович (Радонич, 21), Ляйич (Милинкович-Савич, 87), Лазович (Живкович, 69), Тадич, Митрович.
Люксембург - Украина 1:2
Голы: Тюрпель, 34 - 1:0, Цыганков, 40 - 1:1, Родригес (аг), 90 - 1:2
Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Бенси, 74), Тилль (Муч, 90), Родригес, Тюрпель.
Украина: Пятов, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Бутко (Караваев, 79; Буяльский, 87), Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.
Группа Н
Андорра - Албания 0:3
Голы: Садику, 21 - 0:1, Балай, 87 - 0:2, Абраши, 90 - 0:3
Андорра: Гомес Морейра, Родригес Сория, Сан-Николас, Лима, Мартинес (Алаэс, 74), Ребес, Рубио, Вьейра, Валес (Пухоль, 84), Макс Льовера, Клементе (Сервос, 67).
Албания: Бериша, Хюсай, Алийи, Гимшити, Исмайли, Баша (Мемушай, 87), Каче, Джака (Абраши, 67), Грезда (Балай, 70), Узуни, Садику.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Болгария
|1
|1
|3
|Черногория
|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
|2
|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
|4
|4
|Словения
|2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Турция
|2
|6
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Исландия
|1
|3
|4
|Албания
|1
|0
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0