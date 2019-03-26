Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией

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Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией

Представляем результаты 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.

Группа А

Косово - Болгария 1:1

Голы: Божиков, 39 - 0:1, Зенели, 61 - 1:1

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Крюэзю, Шаля (Жегрова, 59), Кололи (Пакярада, 78), Зенели, Рашица, Целина (Халими, 58), Мурики.

Болгария: Михайлов, Попов, Божиков, Недялков, Малинов (Минчев, 76), Славчев, Неделев, Попов, Костадинов (Антов, 80), Бодуров, Делев (Занев, 68).   


Группа В

Португалия - Сербия 1:1

Голы: Тадич (пен), 7 - 0:1, Данилу Перейра, 42 - 1:1

Португалия: Руй Патрисиу, Геррейру, Жоау Канселу, Пепе, Диаш, Вильям Карвалью, Данилу Перейра, Бернарду Силва, Рафа Силва (Гедеш, 84), Роналду (Пицци, 31), Диего Соуза (Андре Силва, 58).

Сербия: Дмитрович, Спайич, Рукавина, Младенович, Миленкович, Максимович, Гачинович (Радонич, 21), Ляйич (Милинкович-Савич, 87), Лазович (Живкович, 69), Тадич, Митрович.


Люксембург - Украина 1:2

Голы: Тюрпель, 34 - 1:0, Цыганков, 40 - 1:1, Родригес (аг), 90 - 1:2

Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Бенси, 74), Тилль (Муч, 90), Родригес, Тюрпель.

Украина: Пятов, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Бутко (Караваев, 79; Буяльский, 87), Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.


Группа Н

Андорра - Албания 0:3

Голы: Садику, 21 - 0:1, Балай, 87 - 0:2, Абраши, 90 - 0:3

Андорра: Гомес Морейра, Родригес Сория, Сан-Николас, Лима, Мартинес (Алаэс, 74), Ребес, Рубио, Вьейра, Валес (Пухоль, 84), Макс Льовера, Клементе (Сервос, 67).

Албания: Бериша, Хюсай, Алийи, Гимшити, Исмайли, Баша (Мемушай, 87), Каче, Джака (Абраши, 67), Грезда (Балай, 70), Узуни, Садику.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Англия Англия 1 3
2 Болгария Болгария 1 1
3 Черногория Черногория 1 1
4 Косово Косово 0 0
5 Чехия Чехия 1 0
Группа B М О
1 Люксембург Люксембург 1 3
2 Португалия Португалия 1 1
3 Украина Украина 1 1
4 Сербия Сербия 0 0
5 Литва Литва 1 0
Группа C М О
1 Северная Ирландия Северная Ирландия 2 6
2 Нидерланды Нидерланды 2 3
3 Германия Германия 1 3
4 Эстония Эстония 1 0
5 Беларусь Беларусь 2 0
Группа D М О
1 Швейцария Швейцария 1 3
2 Ирландия Ирландия 1 3
3 Дания Дания 0 0
4 Гибралтар Гибралтар 1 0
5 Грузия Грузия 1 0
Группа E М О
1 Словакия Словакия 2 3
2 Уэльс Уэльс 1 3
3 Хорватия Хорватия 2 3
4 Венгрия Венгрия 2 3
5 Азербайджан Азербайджан 1 0
Группа F М О
1 Мальта Мальта 1 3
2 Испания Испания 1 3
3 Швеция Швеция 1 3
4 Фарерские острова Фарерские острова 1 0
5 Норвегия Норвегия 1 0
6 Румыния Румыния 1 0
Группа G М О
1 Польша Польша 2 6
2 Израиль Израиль 2 4
3 Македония Македония 2 4
4 Словения Словения 2 2
5 Австрия Австрия 2 0
6 Латвия Латвия 2 0
Группа H М О
1 Турция Турция 2 6
2 Франция Франция 1 3
3 Исландия Исландия 1 3
4 Албания Албания 1 0
5 Андорра Андорра 1 0
6 Молдова Молдова 2 0
Группа I М О
1 Бельгия Бельгия 2 6
2 Кипр Кипр 2 3
3 Россия Россия 2 3
4 Казахстан Казахстан 2 3
5 Шотландия Шотландия 2 3
6 Сан-Марино Сан-Марино 2 0
Группа J М О
1 Греция Греция 1 3
2 Италия Италия 1 3
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1 3
4 Армения Армения 1 0
5 Финляндия Финляндия 1 0
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 1 0
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