Украина вышла в полуфинал чемпионата мира U20

В четвертьфинале чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла Колумбию со счетом 1:0 и завоевала путевку в полуфинал.

Победу украинцам принес гол Даниила Сикана, забитый в начале матча. Украинцы впервые вышли в 1/2 финала мирового первенства и сыграют на этой стадии с победителем матча Италия - Мали.

Колумбия – Украина - 0:1 (0:1)

Гол: Сикан, 11 - 0:1

Колумбия: Майер, Куэста, Сифуэнтес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Синистерра, Ангуло, Alvarado (Кайседо, 71), Эрнандес, Вера.

Украина: Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан (Супряга, 61), Кащук (Цитаишвили, 46).

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