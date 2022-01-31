Украина вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу сборная Украины обыграла команду Казахстана со счетом 5:3 и пробилась в полуфинал.
Победу украинцам принесли голы Петра Шотурмы, Игоря Корсуна, Михаила Зварыча, Владимира Разуванова и Ярослава Лебедя. В составе казахстанцев отличились Дуглас, Биржан Оразов, сделавший дубль.
В полуфинале Украина сыграет с победителем пары Россия - Грузия.
Казахстан - Украина - 3:5 (0:1)
Голы: Шотурма, 15 (с пенальти) - 0:1, Корсун, 25 - 0:2, Зварыч, 30 - 0:3, Дуглас, 34 - 1:3, Оразов, 38 - 2:3, Разуванов, 39 - 2:4, Лебедь, 39 - 2:5, Оразов, 40 - 3:5
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