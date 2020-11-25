Украине засчитали поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций
На официальном сайте УЕФА сообщается, что сборной Украины засчитали поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.
Напомним, игра не состоялась из-за нескольких случаев коронавируса в украинской команде.
Швейцарии присудили победу со счетом 3:0, это помогло команде сохранить подписку в дивизионе A. Украина будет играть в Лиге B.
Отметим, представители украинской команды заявляли, что готовы играть со Швейцарией.
Не пропустите: В УАФ заявили, что Украина может сегодня сыграть со Швейцарией| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ингулец
|29
|59
|2
|Minai
|29
|59
|3
|Ahrobiznes Volochysk
|29
|57
|4
|Волынь Луцк
|29
|57
|5
|Rukh Vynnyky
|28
|55
|6
|Оболонь-Бровар
|29
|51
|7
|Metalist 1925 Kharkiv
|29
|48
|8
|Авангард
|29
|45
|9
|Горняк-Спорт Комсомольск
|29
|39
|10
|Черноморец Одесса
|29
|36
|11
|Николаев
|30
|34
|12
|Teplovyk
|29
|27
|13
|Кремень Кременчуг
|29
|27
|14
|Balkany Zorya
|29
|24
|15
|Metalurh Zaporizhya
|28
|22
|16
|Cherkashchyna-Akademiya
|30
|7