Украине засчитали поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций

На официальном сайте УЕФА сообщается, что сборной Украины засчитали поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

Напомним, игра не состоялась из-за нескольких случаев коронавируса в украинской команде.

Швейцарии присудили победу со счетом 3:0, это помогло команде сохранить подписку в дивизионе A. Украина будет играть в Лиге B.

Отметим, представители украинской команды заявляли, что готовы играть со Швейцарией.

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