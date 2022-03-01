Украинец Годзюр расторг контракт с "Уралом"

Фото сайт "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил об уходе вратаря Ярослава Годзюра.

Стороны расторгли по взаимному согласию контракт, который был продлён до лета 2023 года всего месяц назад.

Возможно, 36-летний украинец покинул российскую команду из-за ситуации на родине.

Годзюр выступал за "Урал" с 2017 года, сыграл 112 матчей и пропустил 146 голов.

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