Украинец Хачериди близок к переходу в ЦСКА

Украинский защитник Евгений Хачериди в ближайшее время станет игроком ЦСКА, сообщает Football.ua.

По информации источника, 32-летний футболист уже согласовал с армейским клубом условия личного контракта.

Для оформления трансфера центрбеку осталось пройти медицинское обследование.

Сейчас Хачериди является свободным агентом. Его последним клубом был ПАОК. Ранее игрок также выступал за "Олком", запорожский "Металлург", "Волынь" и киевское "Динамо".

За сборную Украины Евгений провёл 51 матч и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 1,75 миллиона евро.

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