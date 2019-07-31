Украинец Хачериди близок к переходу в ЦСКА
Украинский защитник Евгений Хачериди в ближайшее время станет игроком ЦСКА, сообщает Football.ua.
По информации источника, 32-летний футболист уже согласовал с армейским клубом условия личного контракта.
Для оформления трансфера центрбеку осталось пройти медицинское обследование.
Сейчас Хачериди является свободным агентом. Его последним клубом был ПАОК. Ранее игрок также выступал за "Олком", запорожский "Металлург", "Волынь" и киевское "Динамо".
За сборную Украины Евгений провёл 51 матч и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 1,75 миллиона евро.
Не пропустите: ЦСКА определился с будущим Чалова. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"
-
"Бешикташ" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве
-
Ленивый Кроос, непродуктивный Йович и эпидемия травм! Почему "Реал" рискует провалить следующий сезон?
-
ПСЖ попытается убедить Неймара не покидать клуб
Лента новостей
-
Известный банкир высказался о стоимости "Спартака"
-
Фанаты намерены отсудить у "Ювентуса" 50 миллионов евро из-за Роналду
-
В ЦСКА отреагировали на возможный переход украинского защитника
-
Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа
-
2
"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"
-
"Динамо" хочет купить форварда "Нанта"
-
Дибала озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате
-
Тихонов считает уход Глушакова потерей для "Спартака"
-
Нико Ковач извинился перед "Манчестер Сити"
-
"Бешикташ" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Украинец Хачериди близок к переходу в ЦСКА
-
"Спартак" опубликовал ролик, посвящённый уходу Луиса Адриано
-
Экс-тренер сборной Италии возглавил китайскую команду
-
Суарес вернулся к тренировкам с "Барселоной"
-
МВД России просит перенести матч "Динамо" - "Спартак" из-за протестов оппозиции в Москве
-
Ленивый Кроос, непродуктивный Йович и эпидемия травм! Почему "Реал" рискует провалить следующий сезон?
-
ПСЖ попытается убедить Неймара не покидать клуб
-
1
Зидан: "Мы ещё не готовы к сезону, но до 31 августа всё может измениться"
-
Сёмин назвал позиции, которые нужно усилить "Локомотиву"
-
Переход Мариано в "Монако" сорвался
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0