Украинец Иванисеня рассказал о реакции соотечественников на его переход в "Крылья Советов"

Фото инстаграм Дмитрия Иванисени

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня признался, что его жёстко критиковали за переход в самарский клуб.

Украинский футболист является воспитанником "Кривбасса" и "Шахтёра", а в Россию он перебрался из "Зари".

"Сейчас комментарии в инстаграме не чищу, потому что закрыл их от людей, на которых я не подписан. Конечно, когда я перешёл в "Крылья Советов", мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: "Какие люди злые".

Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит", - сказал Иванисеня.

Напомним, что в Украине осуждают спортсменов, которые предпочитают продолжить карьеру в России, из-за конфликта между странами.

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