Украинец Коваль стал первым вратарём в 21-м веке, получившим красную карточку в дебютном матче Примеры

Вратарь "Депортиво" Максим Коваль заработал удаление в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

Таким образом, как сообщает Opta, украинец стал первым голкипером в 21-м веке, получившим красную карточку в дебютном матче Примеры.

Напомним, что 25-летний Коваль перешёл в "Депортиво" в январе на правах аренды. Права на него принадлежат киевскому "Динамо". | http://soccernews.ru