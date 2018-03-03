Украинец Коваль стал первым вратарём в 21-м веке, получившим красную карточку в дебютном матче Примеры

Теги депортиво ла-коруньямаксим коваль

Украинец Коваль стал первым вратарём в 21-м веке, получившим красную карточку в дебютном матче Примеры

Вратарь "Депортиво" Максим Коваль заработал удаление в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

Таким образом, как сообщает Opta, украинец стал первым голкипером в 21-м веке, получившим красную карточку в дебютном матче Примеры.

Напомним, что 25-летний Коваль перешёл в "Депортиво" в январе на правах аренды. Права на него принадлежат киевскому "Динамо". | http://soccernews.ru

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