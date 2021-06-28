Украинец Коваленко рассказал о своей зарплате в "Аталане"

Фото: инстаграм Коваленко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник бергамской "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о своей заработной плате в итальянском клубе.

"В "Аталанте" нормально получаю. На жизнь хватает. Побольше, чем в "Шахтере". В два раза больше. Я не самый высокооплачиваемый игрок Аталанты. Вхожу ли в топ-5? Я не интересовался их зарплатами", - сказал Коваленко в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

По некоторым данным, зарплата Коваленко в "Аталанте" составляет два миллиона евро в год.

25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе 2021 года. За полгода украинец провел за итальянский клуб всего один матч, проведя на поле три минуты. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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