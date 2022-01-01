Украинец Миколенко перешел в клуб АПЛ

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко перешел в ливерпульский "Эвертон", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро. Футболист подписал с ливерпульцами контракт до лета 2026 года.

22-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". Всего за киевский клуб он провел 132 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 20 голевых передач. За сборную Украины сыграл 21 матч. Чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

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