Украинец Морозюк покинул турецкий клуб
Фото: сайт "Ризеспора"/Автор неизвестен
Турецкий "Ризеспор" на официальном сайте объявил об уходе украинского защитника Николая Морозюка.
Руководство "Ризеспора" приняло решение не продлевать контракт с футболистом. Таким образом, Морозюк стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
33-летний Морозюк выступал за "Ризеспор" с 2019 года, провел за клуб 74 матча, забил один мяч и отдал восемь голевых передач. Ранее он играл за киевское "Динамо", "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
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|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
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|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
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|5
|Бешикташ
|28
|47
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|Аланьяспор
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|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
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|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
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|Антальяспор
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|Касимпаса
|28
|32
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|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24