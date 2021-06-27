Украинец Морозюк покинул турецкий клуб

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Украинец Морозюк покинул турецкий клуб

Фото: сайт "Ризеспора"/Автор неизвестен

Турецкий "Ризеспор" на официальном сайте объявил об уходе украинского защитника Николая Морозюка.

Руководство "Ризеспора" приняло решение не продлевать контракт с футболистом. Таким образом, Морозюк стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

33-летний Морозюк выступал за "Ризеспор" с 2019 года, провел за клуб 74 матча, забил один мяч и отдал восемь голевых передач. Ранее он играл за киевское "Динамо", "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

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