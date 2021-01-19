Украинец Нойок переходит в "Оренбург" из брестского "Динамо"

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Украинец Нойок переходит в "Оренбург" из брестского "Динамо"Хавбек брестского "Динамо" Александр Нойок намерен перейти в клуб Олимп-ФНЛ, сообщает "Чемпионат".

Украинец уже проводит тренировки с "Оренбургом".  

Как сообщалось ранее, полузащитник покинул брестский клуб. С ним он смог выиграть золотые медали чемпионата Беларуси в 2019 году. В том, чемпионском, сезоне Нойок в 24 матчах смог отличится 6 раз. В сезоне 2020 года в активе хавбека 2 забитых мяча и 6 голевых передач за 22 сыгранных матча.

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