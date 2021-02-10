Украинец Путин не прошел просмотр в белорусском клубе

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Украинец Путин не прошел просмотр в белорусском клубе

Спортивный директор белорусского "Немана" Дмитрий Коваленюк сообщил, что клуб по итогам просмотра не стал подписывать контракт с украинским полузащитником Виктором Путиным.

"Позиция, на которой играет Путин, нам интересна. Но почему он в итоге не подошел команде, может объяснить только тренерский штаб", – приводит слова Коваленюка официальный сайт клуба.

25-летний Путин является воспитанником футбольной школы киевского "Динамо". Ранее он играл только в польских клубах: "Энергия" (Козенице), "Брон" (Радом), "Висла" (Сандомир) и "Белхатув".

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