Украинец Путин не прошел просмотр в белорусском клубе
Спортивный директор белорусского "Немана" Дмитрий Коваленюк сообщил, что клуб по итогам просмотра не стал подписывать контракт с украинским полузащитником Виктором Путиным.
"Позиция, на которой играет Путин, нам интересна. Но почему он в итоге не подошел команде, может объяснить только тренерский штаб", – приводит слова Коваленюка официальный сайт клуба.
25-летний Путин является воспитанником футбольной школы киевского "Динамо". Ранее он играл только в польских клубах: "Энергия" (Козенице), "Брон" (Радом), "Висла" (Сандомир) и "Белхатув".
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|21
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|Dnipro-1
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|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
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