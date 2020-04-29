Украинец Василий Кравец рассказал, чем отличаются жители Испании и Украины
Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец рассказал, что испанские граждане живут гораздо лучше украинцев.
"Испании веселее нас. Они от жизни получают удовольствие. Если взять молодых, то они работают. Они не так кайфуют, как наше молодое поколение. Они больше учатся, чтобы в 20 лет уже иметь какой-то доход, работу, бизнес, кто на что учится. Потом уже гуляют, имеют квартиру, они уже обеспечены, могут себе позволить отдохнуть на яхте или съездить на Мальдивы. Государство предоставляет им финансы, возможности для этого.
Старики - так же. Им дают пенсию. Они каждое утро пьют кофе, в обед идут в ресторан, вечером тоже могут в ресторан пойти. Они могут ходить каждый день. Они наслаждаются жизнью на 100%. Нам этого не хватает.
Ты отдыхаешь, когда малой, в 20 - ты пашешь, в 30 - пашешь, в 40 - пашешь, в 50 - пашешь, в 60 - выживаешь. Пенсия маленькая, нужно что-то делать. Считаю, что это неправильно. А испанцы берут все от жизни. В каких-то напряженных ситуациях они спокойные. Думают перед тем, как делать. Они умеют находить общий язык с другими людьми», - приводит слова Кравца Tribuna.com.
В нынешнем сезоне 22-летний Кравец сыграл за "Леганес" один матч. В зимнее трансферное окно он на правах аренды перешел в "Луго", в составе которого сыграл шесть матчей. Его контракт с "Леганесом" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14