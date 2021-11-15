Украинец Яремчук рассказал о своих проблемах в Португалии

Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен

Украинский нападающий лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в чемпионате Португалии.

"Сейчас я не мечтаю о переходе в "Милан". Сейчас моей мечтой является скорейшая адаптация в "Бенфике". Я намерен показывать свой лучший футбол. В Португалии сложный чемпионат, все команды играют против нас в оборонительный футбол. Тяжело вскрывать защиту", - приводит слова Яремчука Vbetnews.

В нынешнем сезоне 25-летний Яремчук провел за "Бенфику" 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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