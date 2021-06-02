Украинец Ярмоленко может оказаться в "Спартаке"
"Вест Хэм" и "Спартак" могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна, пишет westhamfans.org.
По информации источника, английский клуб готов включить Андрея Ярмоленко в сделку по приобретению Алекса Крала.
"Молотобойцы" рассчитывают заполучить чешского полузащитника, отдав взамен украинца и 8 миллионов евро.
Сообщается, что "Вест Хэм" намерен совершить сделку до старта Евро-2020. Заинтересован ли в ней "Спартак", пока неизвестно.
Не пропустите: "Спартак" готов продать Крала, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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|Вест Хэм Юнайтед
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