Украинец Зозуля покинул "Альбасете"

Фото фейсбук Романа Зозули

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля подтвердил свой уход из испанского клуба.

"Вот и заканчивается прекрасная история длиною в четыре года. Пишу это со слезами на глазах и с болью душе, потому что не удалось оправдать ожиданий болельщиков. Я уверен, что совсем скоро "Альбасете" вернётся в Сегунду. Хочу поблагодарить всех за четыре года, которые я провёл в этом удивительном городе. Хочу поблагодарить клубных врачей, игроков, физиотерапевтов, всех сотрудников, которые причастны к клубу. Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей.

Спасибо руководству клуба за всё, что вы сделали для меня и через что нам пришлось вместе пройти. Спасибо болельщикам "Альбасете" за то, что всегда поддерживали меня и были рядом. Клуб навсегда останется в моём сердце", - написал Зозуля в своём фейсбуке.

31-летний украинец выступал за "Альбасете" с 2017 года, сыграл 142 матча, забил 26 голов и сделал 11 ассистов.

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