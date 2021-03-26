Украинка и француженка станут первыми женщинами-арбитрами, которые назначены на матчи мужского отбора ЧМ

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На официальном сайте ФИФА появилась информация о том, что Екатерина Монзуль и Стефани Фраппар были допущены до работы на матчах отбора к ЧМ-2022.

Таким образом, они стали первыми женщинами-арбитрами, которые получили назначение матчах квалификации мужского Чемпионата Мира в качестве главных судей.

39-летняя украинка проведет матч Австрия – Фарерские острова, 37-летняя француженка Фраппар – встречу Нидерланды – Латвия.

Помогать Монзуль будут соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш, резервный судья – Денис Шурман.

Ассистентами Фраппар стали французы Гийом Дебар и Микаэль Бершебрю, а также резервный судья Жереми Пиньяр.

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина дал комментарий по поводу такого исторического события.

"И Монзуль и Фраппар уже провели несколько матчей в серьезных мужских соревнованиях. Но впервые судить отборочные матчи ЧМ по футболу – это особенное событие, которым можно очень гордиться. В последние годы они провели огромную работу и эти назначения являются признанием их заслуг в этой сфере.

ФИФА продолжит выступать за развитие женского судейства. Уверен, назначение женщин-арбитров на мужские матчи в будущем станет абсолютно обычным явлением", – сказал Коллина.