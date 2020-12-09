Украинская ассоциация футбола оспорит техническое поражение от сборной Швейцарии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) техническое поражение от Швейцарии в матче Лиги Наций.

Отмечается, что в составлении жалобы принимали участие юристы УАФ, специалисты футбольного права из Швейцарии и Испании, а также юристы из адвокатского сообщества Украины.

Напомним, что сборную Украины не допустили на игру из-за вспышки коронавируса в команде. Из-за этого поражения Украина вылетела в Лигу В.

Читайте также: В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швейцарией. | http://soccernews.ru