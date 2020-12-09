Украинская ассоциация футбола оспорит техническое поражение от сборной Швейцарии
Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) техническое поражение от Швейцарии в матче Лиги Наций.
Отмечается, что в составлении жалобы принимали участие юристы УАФ, специалисты футбольного права из Швейцарии и Испании, а также юристы из адвокатского сообщества Украины.
Напомним, что сборную Украины не допустили на игру из-за вспышки коронавируса в команде. Из-за этого поражения Украина вылетела в Лигу В.
Читайте также: В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швейцарией. | http://soccernews.ru
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