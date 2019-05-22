Украинская группа сыграет гимн Лиги Чемпионов перед финальным матчем
Украинский струнный квартет Asturia выступит перед финалом Лиги Чемпионов, в которым сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", сообщает официальный сайт УЕФА.
Украинки сыграют свою версию гимна Лиги Чемпионов.
"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, – это невероятная возможность для нас. Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление", – сказала Мирослава Цыбка, играющая в группе на виолончели.
Также перед матчем выступит рок-группа Imagine Dragons.
Поединок "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
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