Украинская группа сыграет гимн Лиги Чемпионов перед финальным матчем

Украинский струнный квартет Asturia выступит перед финалом Лиги Чемпионов, в которым сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинки сыграют свою версию гимна Лиги Чемпионов.

"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, – это невероятная возможность для нас. Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление", – сказала Мирослава Цыбка, играющая в группе на виолончели.

Также перед матчем выступит рок-группа Imagine Dragons.

Поединок "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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