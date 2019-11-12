Украинская полиция отреагировала на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"
Харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту расистских проявлений во время матча 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0).
"11 ноября следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.
Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области", - говорится в заявлении полиции.
Напомним, что в середине второго тайма болельщики "Динамо" стали оскорблять Тайсона, который в ответ показал им средний палец. Арбитр приостановил матч на несколько минут, а после возобновления игры показал футболисту красную карточку.
Не пропустите: Тайсон хотел покинуть "Шахтёр" после расистского скандала в матче с киевским "Динамо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
|14
|11
|12
|Ворскла
|14
|8