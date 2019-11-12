Украинская полиция отреагировала на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

Харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту расистских проявлений во время матча 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0).

"11 ноября следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, что в середине второго тайма болельщики "Динамо" стали оскорблять Тайсона, который в ответ показал им средний палец. Арбитр приостановил матч на несколько минут, а после возобновления игры показал футболисту красную карточку.

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