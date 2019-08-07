Украинская Премьер-лига сменила название
Национальный чемпионат Украины по футболу прошёл процедуру ребрендинга.
Украинская Премьер-лига официально переименована в Favbet лига.
Изменение названия турнира обусловлено подписанием двухлетнего контракта с букмекерской конторой Favbet.
Также у соревнования появится новый логотип красно-чёрного цвета.
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|Команда
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|О
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|6
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|6
|4
|Dnipro-1
|2
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|Заря Луганск
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|4
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|Львов
|2
|3
|7
|Десна Чернигов
|2
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|8
|Мариуполь
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