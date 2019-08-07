Украинская Премьер-лига сменила название

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Украинская Премьер-лига сменила название

Национальный чемпионат Украины по футболу прошёл процедуру ребрендинга.

Украинская Премьер-лига официально переименована в Favbet лига.

Изменение названия турнира обусловлено подписанием двухлетнего контракта с букмекерской конторой Favbet.

Также у соревнования появится новый логотип красно-чёрного цвета.

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